Die Jecken übernehmen das Dorf

Der Samstag hat noch nicht gereicht. Nach der Karnevalssitzung steuerten die Jecken in Hohenholte am Montag auf den Höhepunkt der fünften Jahreszeit zu. Mit dem Prinzenpaar Yannick I. und Isabell I. an der Spitze machte sich der Umzug auf den Weg durchs Dorf. Im Festzelt wurde kräftig weitergefeiert.

So schnell sind die Hohenholter eben nicht müde zu bekommen. Nach der Sitzung am Samstag und der Teilnahme etlicher Gruppen am Havixbecker Umzug am Sonntag steuerte die HoKaGe am Rosenmontag mit ihrem eigenen Umzug durchs Stiftsdorf auf den Höhepunkt ihrer Karnevalsfeierlichkeiten zu. Tatsächlich im Schritttempo und im übertragenen Sinne mit Vollgas machten sich die Wagen und Fußgruppen auf den Weg.