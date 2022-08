Die neuen Ringlinien starten

Nottuln/Havixbeck

In der kommenden Woche hat das Warten ein Ende. Ab Mittwoch (10. August) gilt nämlich der neue Fahrplan für den Bürgerbus. Der, so hoffen die Verantwortlichen des Vereins Bürgerbus Baumberge, soll die Fahrgäste ebenso begeistern wie die eigenen Ehrenamtlichen. Die einen dürfen sich auf einen deutlich engeren Takt zwischen Nottuln und Havixbeck freuen. Die anderen versprechen sich mehr Kundschaft und dementsprechend mehr Spaß an ihrer Tätigkeit.

Von Henning Tillmann