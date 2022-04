Die vielen Seiten Julia Koch-Suwelacks

Eine Ausstellung sechs unterschiedlicher Maler und Illustratoren wird am Freitag (8. April) im Sandsteinmuseum eröffnet – so scheint es zumindest. Denn es gibt „hübsche Aquarelle mit Märchen- und Schulbuchillustrationen, mysteriöse Baumgestalten in Acryl und Buntstift, geometrische Formen, Acrylmalerei mit Zitaten aus der Kunstgeschichte, liebevolle Reiseimpressionen und beeindruckende Bleistift-Porträts“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und doch sind die Bilder alle von derselben Hand gestaltet.

2020 in Havixbeck verstorben

„Julia Koch-Suwelack – Facetten einer starken Frau“ heißt die Ausstellung, die in der Sandsteinscheune des Havixbecker Museums gezeigt wird. Die 2020 in Havixbeck verstorbene Künstlerin wurde 1921 als Julia Suwelack in Billerbeck geboren. Eine Ausbildung zur Gebrauchsgrafikerin in Münster war der Anfang ihrer beruflichen Reise. Kunststudium in München und Hamburg schloss sich an, dann arbeitete sie als Kunstlehrerin an Volks- und Realschulen. Um auch an Gymnasien unterrichten zu dürfen, musste sie 1970 noch einmal an die Kunstakademie – bei Joseph Beuys in Düsseldorf. Die Bilder aus dieser Studienzeit unterscheiden sich völlig von ihren sonstigen Arbeiten.

Malerei und Zeichnen waren aber auch privat ihre Leidenschaft. Nach ihrer Heirat mit dem Physikprofessor Dr. Otto Koch reisten beide sehr viel in aller Welt. Und die Skizzenblöcke waren immer dabei.

Freude am Malen

Julia Koch-Suwelack malte auch aus Freude am Malen – mit unterschiedlichsten Techniken und Stilen. „Und wenn sie nicht malte, dann schrieb sie ein Buch“, erzählt Museumsleiter Dr. Joachim Eichler, der die Künstlerin gut kannte, denn sie war 1994 dem Förderverein des Sandsteinmuseums beigetreten. Auch für das Museum steuerte sie Zeichnungen bei. Genauso unterstützte sie die Havixbecker Theatergruppe „Das Törchen“, für die sie Plakate gestaltete.

Alle diese Facetten aus 60 Jahren künstlerischer Tätigkeit zeigt das Museum in der Ausstellung. „Diese wird am 8. April um 19 Uhr in der ehemaligen Wagendurchfahrtsscheune eröffnet“, heißt es in der Mitteilung abschließend.