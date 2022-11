Diener für Menschen in Notsituationen

Für die Entscheidung hat er sich mit seiner Familie ein Jahr Zeit gelassen. Nun aber ist Stephan Thiel sicher, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben und will ihn konsequent fortsetzen. Am Sonntag wird der Havixbecker in Münster zum Ständigen Diakon geweiht.

Gemeinsam freuen sich Mechthild und Stephan Thiel auf die Diakonenweihe von Stephan Thiel, die am Sonntag im Paulus-Dom in Münster stattfindet.

„Diakon ist man 24 Stunden am Tag. Aber damit kann ich gut leben.“ Davon ist Stephan Thiel überzeugt und froh, sich auf diesen Weg gemacht zu haben. Nach dem Studium der Theologie im Würzburger Fernkurs und fünf berufsbegleitenden Ausbildungsjahren wird der Havixbecker am Sonntag (13. November) in Münster zum Ständigen Diakon geweiht. Eine Woche später, am 20. November (Sonntag), wird er in St. Dionysius und St. Georg in sein Amt eingeführt.

Der Glaube hat in seinem Leben immer eine Rolle gespielt. „Ich komme, wie man so schön sagt, aus katholischen Ursprüngen. Es gab auch eine Zeit, da war ich der Kirche ferner, aber durch meine Ehefrau und unsere beiden Kinder habe ich wieder zurückgefunden. Ich glaube, das ist eine typische ‚Karriere‘“, sagt der 57-Jährige und schmunzelt.

Befreundeter Pfarrer gab den Anstoß

Der frühere Pfarrer von St. Dionysius und St. Georg, Siegfried Thesing, mit dem das Ehepaar gut befreundet ist, habe ihn angesprochen, ob er sich vorstellen könne, neben seinem Beruf als Krankenpfleger als Ständiger Diakon ehrenamtlich in der Pfarrei mitzuarbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums Münster. „Das wäre doch etwas für mich, meinte er“, erinnert sich Thiel gut an das Gespräch und fügt hinzu: „Ich habe mit meiner Familie darüber gesprochen. Für die Entscheidung haben wir uns ein Jahr Zeit gelassen“, berichtet er mit Blick auf seine Ehefrau Mechthild, die ihn die ganze Zeit unterstützt hat.

Aber letztendlich sei dieser Weg für ihn nur konsequent gewesen. Auch wenn es momentan keine einfache Zeit sei, sich in der Katholischen Kirche zu engagieren, sagt er beispielsweise angesichts der Missbrauchsvorfälle. „Aber ich habe gesagt, dass dies mein Weg ist und ich ihn bis zum Ende gehe“, betont Thiel.

Auch im Hauptberuf im Kontakt mit vielen Menschen

Als Gesundheits- und Krankenpfleger, der sich zum Pflegespezialisten Stoma, Kontinenz und Wunde weitergebildet hat und im gesamten Universitätsklinikum in Münster unterwegs ist, trifft er auf viele Menschen. „Auch aus unserer Gemeinde. Da ist immer Platz für persönliche Worte. Das war vor allem in der Coronazeit, in der sie keinen Besuch bekommen konnten, sehr wichtig“, berichtet der Havixbecker.

Jeden so zu nehmen, wie er sei und dabei auch über den Tellerrand zu schauen und wahrzunehmen, was die Menschen links und rechts von ihm machen, ist Thiel ein Anliegen. „Das ist auch mein Verständnis als Diakon. Hinzu kommen die liturgischen Dienste wie Taufen, Trauungen oder Beerdigungen. Ich begleite die Menschen an den Wendepunkten ihres Lebens“, so Thiel, der sich in der Pfarrei in der Gemeindecaritas und der Ökumene einbringt sowie die Hauskommunion verteilt.

Weihe wird live übertragen

Am Sonntag (13. November) wird Thiel gemeinsam mit neun weiteren Männern von Weihbischof em. Dieter Geerlings um 14.30 Uhr im St.-Paulus-Dom in Münster zum Ständigen Diakon geweiht. Die Weihe wird auf der Homepage des Bistums unter www.bistum-muenster.de sowie auf dem Facebook- und Youtube-Kanal des Bistums live übertragen.