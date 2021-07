Diesmal endlich richtig loslegen

In den Ferien bieten die „Baumberger Wölfe“ wieder ein Basketballcamp zum Reinschnuppern und zum Vertiefen der Spielfertigkeit an. Das Trainerteam möchte Kindern im Alter von zwölf bis 15 Jahren vielfältige Zugänge zum Basketball bieten. So stehen neben technischen und taktischen Übungen vor allem kleine Spiele mit dem Basketball auf dem Programm. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird ein Einblick ins klassische Basketballspiel sowie ins Streetball geboten, das in diesem Jahr erstmals olympisch wird. Außerdem sind die „Wölfe“ bei der Aktion „Sport im Park“ in Havixbeck zu finden.

Die „Baumberger Wölfe“ sind eine 2019 ins Leben gerufene Kooperation zwischen der DJK VfL Billerbeck, SW Havixbeck und der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck/Billerbeck. Die Organisatoren um Sportlehrer Bastian Einck möchten es den Kindern und Jugendlichen der Baumbergeregion ermöglichen, im Verein Basketball zu spielen und an Wettbewerben teilzunehmen. „Die Premierensaison fiel im vergangenen Jahr pandemiebedingt leider aus“, bedauert Einck. „Deshalb hoffen wir darauf, dass es in diesem Jahr endlich mit den richtigen Wettkämpfen losgehen kann.“

Das Camp findet am 22. und 23. Juli (Donnerstag/Freitag) in der Sporthalle der Anne-Frank-Gesamtschule, An der Kolvenburg 12 in Billerbeck, statt und ist kostenlos. Gesucht werden allerdings noch Betreuungskräfte, Trainer oder Trainerinnen und generell Freiwillige, die mithelfen möchten.

Anmeldungen und Nachfragen gehen an: BaumbergeBasketball@gmx.de