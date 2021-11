DLRG stellt neue Rekorde auf

Zum gemeinsamen Wettstreit hatte die DLRG-Ortsgruppe Havixbeck alle Schwimmbegeisterten ins Hallenbad eingeladen. 27 Teilnehmer gingen bei den offenen Vereinsmeisterschaften an den Start.

Gegenüber den Vorjahren gab es coronabedingte Einschränkungen. Nur angemeldete Schwimmerinnen und Schwimmer sowie Helfer durften das Hallenbad betreten. Die Zuschauer, die sonst immer lautstark am Beckenrand anfeuern, mussten diesmal das Treiben an der großen Fensterfront des Bades verfolgen.

Doch dem Ehrgeiz tat das keinen Abbruch. Alle gaben alles ihr Bestes, unabhängig davon, ob sie in ihrer Altersklasse einen Gegner hatten oder nicht. Denn auch gruppenübergreifend wurde alles darangesetzt, als Erster wieder am Beckenrand anzuschlagen.

Mehrere neue Vereinsrekorde

Somit konnten einige neue vereinsinterne Rekordwerte aufgestellt werden. In der Klasse 8 bis 9 Jahre weiblich konnte Sári Szabó in den Disziplinen Brust- und Freistilschwimmen die Werte um 1,88 beziehungsweise um 5,19 Sekunden unterbieten. In der Altersklasse 10 bis 12 Jahre männlich schwamm in der Disziplin Brustschwimmen Luis Reinke fünf Hundertstel schneller als der alte Rekordhalter.

Hans-Jörg Dirks konnte in der Altersklasse 51 bis 60 Jahre männlich sogar alle drei Rekordwerte brechen. So unterbot er im Brustschwimmen um 1,19 Sekunden, im Rückenschwimmen um 0,79 Sekunden und im Freistilschwimmen um 2,78 Sekunden die vorliegenden alten Werte.

Wanderpokal für die Siegerin

Damit war es keine Überraschung, dass Hans-Jörg Dirks und Sári Szabó den Punktekampf um den Gesamtsieg der Vereinsmeisterschaft gegeneinander austrugen. Am Ende konnte sich Sári Szabó mit einer Gesamtwertung von 3230,95 Punkten gegenüber 3205,91 Punkten für Hans-Jörg Dirks durchsetzen. Wohlverdient durfte sie den Wanderpokal als Vereinsmeisterin 2021 von Hendrik Deipenbrock entgegennehmen. Der Jugendvorsitzende Malte Bertelmann und alle Teilnehmer gratulierten zum Sieg.