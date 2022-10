DLRG sucht wieder die besten Schwimmer des Ortes

Am letzten Sonntag im Oktober, also am 30. Oktober, lädt die DLRG-Ortsgruppe Havixbeck wieder alle Freunde des Schwimmsports ins örtliche Hallenbad zum gemeinsamen Kräftemessen beim Schwimmwettkampf ein. Die 32. offenen Vereinsmeisterschaften starten um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist am selben Tag ab 13 Uhr vor Ort möglich, teilt die Ortsgruppe in ihrer Pressemitteilung mit.

„Es sind wirklich alle herzlich willkommen. Vom Anfängerschwimmer bis zum Hobby- oder Profischwimmer – jeder kann antreten“,betont Hendrik Deipenbrock, Leiter des Ressorts Schwimmen, Retten und Sport des Jugendvorstandes. Es sei auch nicht notwendig, dass die Teilnehmer Mitglied der Ortsgruppe seien. „Primär steht der Spaß beim Wettkampf im Vordergrund“, so Deipenbrock weiter.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in verschiedene Altersklassen eingeteilt und können in den Disziplinen Brustschwimmen, Rückenschwimmen mit Grätschschwung oder Freistil gegeneinander antreten. Wie viele Bahnen die Schwimmerinnen und Schwimmer in ihren Altersklassen im 16,7 Meter langen Hallenbadbecken je Disziplin schwimmen müssen, lässt sich auf der Internetseite der Ortsgruppe herausfinden.

Die Wettkampfteilnehmer werden geschlechterspezifisch getrennt voneinander gewertet. Unter allen angetretenen Schwimmfreunden wird außerdem auch in diesem Jahr wieder der Titel des Vereinsmeisters vergeben. Freunde, Eltern, Großeltern und auch alle anderen Interessierten seien herzlich zum Anfeuern gesehen, heißt es in der Ankündigung. Die Organisatoren der Ortsgruppe hoffen auf zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer im Havixbecker Schwimmbad.