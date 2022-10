Donner und Blitz auf der Bühne

Viel Applaus und Jubelrufe sind die jungen Musiker des Jugendorchesters Havixbeck schon gewöhnt. Auch bei den Herbstkonzerten am Samstag und Sonntag ließen sich das Jugendorchester, das Aufbauorchester und die Jugendmusik für ihre Auftritte feiern. Das Konzert stand ganz unter dem Motto „Naturgewalten“. Das Programm hielt Stücke aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen bereit.

Die Natur ist für viele Menschen ein Zufluchts- und Erholungsort. Da leuchtet es direkt ein, dass das Jugendorchester Havixbeck zusammen mit der Jugendmusik und dem Aufbaustufenorchester für das diesjährige Herbstkonzert das Thema „Naturklang“ gewählt hat. Das Programm in der Zweifachhalle der Anne-Frank-Gesamtschule hielt Stücke aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen bereit: Mit der experimentellen Komposition „Sun paints rainbows on the vast waves“ des britischen Komponisten David Bedford, einer Schnellpolka von Johann Strauß, Filmmusik von John Powell und weiteren Werken fingen die Orchester Naturphänomene und Wetterlagen klanglich ein.