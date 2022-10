Bruderschaft und Pfarrgemeinde feiern Patronatsfest

St. Dionysius ist nicht nur der Namensgeber der Havixbecker Bruderschaft, sondern auch der katholischen Pfarrgemeinde. Und so war die Einladung zum Patronatsfest und zum Ehrenamtsfest eine doppelte: Das Engagement des Heiligen und der Helfer in der Gemeinde wurde gefeiert.

Der heilige Dionysius stand im Mittelpunkt des Patronatsfestes der Pfarrgemeinde und der St.-Dionysius-Bruderschaft genauso wie die Ehrenamtlichen, die sich in der Gemeinde für das Wohl anderer einsetzen.

Früher, erzählt Vorsitzender Christian Al­brecht von der St.-Dionysius-Bruderschaft, sei das Pa­tronatsfest nicht immer so gut besucht gewesen. Da habe man nach dem Gottesdienst, der meist am 9. Oktober zu Ehren des Märtyrers St. Dionysius stattfindet, schon mal mit weniger als zehn Leuten Erbsensuppe gegessen. Am Sonntag sah das ganz anders aus. „Eine schön volle Kirche!“, sagte Pfarrer Marc Heilenkötter zu Beginn der Messe. Nicht nur der heilige Dionysius wurde gefeiert, sondern auch alle Ehrenamtlichen der Gemeinde. Und im Anschluss gab es für alle, passend zum sonnigen Wetter, Grillwürstchen und kühle Getränke auf dem Kirchplatz.

Da St. Dionysius nicht nur der Bruderschaft, sondern auch der katholischen Pfarrgemeinde in Havixbeck den Namen gibt, war die Einladung zum Patronatsfest und Ehrenamtsfest eine doppelte. Das Engagement des heiligen Dionysius und der anderen 13 Nothelfer finde man auch heute noch in der Gemeinde, sagte Marc Heilenkötter. Christliche Sozialverbände und Vereine, wie auch die Bruderschaft, seien essenziell für das Zusammenleben in Havixbeck: „Sie haben sich eingemischt, und sie tun es noch heute.“

Mitgliederschwund ist für diese Gruppen eine immer größere Sorge. Aber, so Heilenkötter: „Wir stehen in einer langen Tradition von Christen. Und diese Generationskette wird nicht abreißen, nur, weil wir weniger werden.“ Angesichts der aktuellen Krisen wie Pandemie, Krieg, Gasmangellage oder Klimawandel müsse man sich auch privat stärker für andere einsetzen, sagte der Pfarrer. „Es geht darum, mitzufühlen, mitzudenken und mitzuhandeln.“

Bruderschaft und Pfarrgemeinde feiern In der Pfarrkirche und anschließend auf dem Kirchplatz wurde das Patronatsfest für St. Dionysius gefeiert - und den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in der Pfarrgemeinde gedankt. Foto: Kerstin Adass

Dionysius war Missionar und der erste Bischof von Paris. Seine Martyriumslegende ist nichts für schwache Nerven. Auf Anweisung des römischen Statthalters hin wurde Dionysius enthauptet, weil er viele Menschen zum Christentum bekehrt hatte. Daraufhin habe der Märtyrer sein abgeschlagenes Haupt genommen, gewaschen und mehrere Kilometer bis zu der Stelle getragen, wo er begraben werden wollte. Aus diesem Grund wird St. Dionysius, wie auch in der Pfarrkirche in Havixbeck, heute oft mit einem Kopf in seinen Händen dargestellt.

In der Messe sprach Marc Heilenkötter über eine Bibelstelle, in der Jesus Christus zehn Menschen heilt, aber nur einer der zehn auf seinem Weg umkehrt und sich bedankt. Dieses Umkehren und Umdenken, so Heilenkötter, mache ihn zu einem Vorbild. „Aufhalten können wir schon nichts mehr“, sagte er. Doch mit Vertrauen und Dank könne man Notsituationen abmildern und verbessern. „Unsere Augen nicht zu verschließen vor den Sorgen und Nöten anderer, auch das ist schon Umkehren.“