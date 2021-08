Drei Azubis auf einen Streich

Für die Tischlerei Spiekermann ist es im 71. Jahr ihres Bestehens eine Premiere: Gleich drei Auszubildende haben am 1. Juli im Unternehmen mit der Ausbildung begonnen. Drei junge Männer, die alle das Abitur in der Tasche haben und das Handwerk in allen Facetten erlernen möchten. „Wir haben sonst auch schon zwei Lehrlinge in einem Jahrgang eingestellt, aber drei sind bislang ein Novum. Oft kommen die Interessenten nach Klasse 10 zu uns, dann sind sie auch jünger. Insofern ist in diesem Jahr alles anders“, berichtet Geschäftsführer Stefan Spiekermann. In Zeiten, in denen Auszubildende und Fachkräfte schlechter zu bekommen seien, „sind die drei Neuen ein gutes Zeichen.“

