Drei Betreiber mit einem Konzept

Die drei Lebensmittelmärkte an der Blickallee möchten sich vergrößern und ihre Räume gleichzeitig modernisieren. Damit das zügig umgesetzt werden kann, haben sich die Betreiber auf einen Sprecher geeinigt, der die Gespräche mit der Verwaltung und der Politik führen soll, berichtete Bürgermeister Jörn Möltgen im Hauptausschuss.

Die drei Lebensmittelmärkte an der Blickallee möchten ihre Geschäftsräume gerne erweitern und modernisieren. Diesem Vorhaben stehen Politik und Verwaltung positiv gegenüber.

Gute Nachrichten hatte Bürgermeister Jörn Möltgen den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses in Sachen Modernisierung und Erweiterung der drei Lebensmittelmärkte an der Blickallee zu verkünden. Die Gemeindeverwaltung habe im Mai und Juli mit allen drei Marktbetreibern gesprochen. Diese hätten sich auf einen gemeinsamen Sprecher geeinigt, der das Gesamtkonzept für das Projekt vorgestellt habe. „Der Sprecher verfügt über planungsrechtliche Kompetenzen“, betonte der Bürgermeister. So sei ein erfolgreiches gemeinsames Vorgehen sichergestellt.