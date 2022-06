Konzert mit „LePlay“: Drei musikalische Könner begeistern ihr Publikum

Drei Könner standen am Samstagabend auf der Bühne im Obergeschoss des Sandsteinmuseums: Das Trio „LePlay“, bestehend aus Nikola Materne (Gesang), Wolfgang Bleibel (Sopransaxofon und Bassklarinette) und Axel Zinowsky (Gitarre), hinterließ bei den Gästen des Konzerts einen nachhaltigen Eindruck.

Ohne Applaus zwischendurch ging es nicht ab, denn die beiden virtuosen Instrumentalisten hatten viel Gelegenheit, mit Soli zu glänzen. Und was Axel Zinowsky auf der Gitarre zauberte und Wolfgang Bleibel aus dem ungewöhnlichen Instrument Bassklarinette herauszuholen imstande war, konnte sich hören lassen. Und das Publikum honorierte jedes Solo mit Begeisterung, berichtet das Sandsteinmuseum in einer Pressemitteilung.

Vom Klassiker bis zum 80er-Jahre-Hit

Bindendes Glied aber war die filigrane, aber doch kraftvolle Stimme von Nikola Materne. Mühelos kurvte die münstersche Sängerin durch die Oktaven und wusste das Publikum mitzunehmen. Ob es ein Klassiker von Billie Holiday oder der 80er-Jahre-Hit „Would it be so good“ von Nik Kershaw war, man hörte ihr einfach gerne zu. Und selbst Cyndi Laupers „Time after time“ geriet bei „LePlay“ zum musikalischen Meisterstück.

Wegen der Corona-Pandemie hatte das Trio schon drei Jahre nicht mehr zusammen gespielt, aber zuletzt viel geprobt. Auch der Auftritt im Sandsteinmuseum war mehrfach verschoben worden. Alle Beteiligten – auch der Veranstalter, so berichtete Museumsleiter Dr. Joachim Eichler – seien über diesen Konzertabend sehr froh gewesen.