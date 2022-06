Drei prägende Kolleginnen gehen

Mit dem Ferienbeginn heißt es an den Schulen auch immer wieder Abschied nehmen. So auch an der Anne-Frank-Gesamtschule, wo jetzt gleich drei Lehrerinnen in Pension gehen. Die hatten sich zuvor auf ganz unterschiedliche Weise um ihre Schülerinnen und Schüler verdient gemacht.

Mit ein bisschen Wehmut, aber doch zufrieden blicken die drei Frauen auf ihre Zeit an der Anne-Frank-Gesamtschule zurück (v.l.): Anne Markfeldt, Veronika Brinkgerd und Sabine Adler gehen nun in Pension.

Sie haben ihre Schule über Jahre geprägt. Deshalb gehen sie sicher nicht nur selbst mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sondern werden ebenso vermisst werden. An der Anne-Frank-Gesamtschule sind nun gleich drei Kolleginnen in Pension gegangen: Anne Markfeldt, Veronika Brinkgerd und Sabine Adler.

Markfeldt hatte zuvor beinahe 20 Jahre im Klassenlehrerteam mit ihrer Kollegin Kerstin Jedner zusammengearbeitet. Und das sehr gerne, wie sie bei ihrer Verabschiedung sagte. „Wir haben super zusammengearbeitet, es passte immer“, so Markfeldt. Jede habe ihre Stärken gehabt. Einige Eltern seien wie selbstverständlich zu ihr gekommen, die anderen zur Teamkollegin. Jetzt blickt die Lehrerin für Deutsch und Religion ein wenig wehmütig und mit einem „weinenden Auge“, auf ihre Jahre an der Gesamtschule zurück.

So dürfte es auch ihren beiden Kolleginnen gehen, die nun ebenfalls verabschiedet wurden: Veronika Brinkgerd, die zuletzt vornehmlich als Fachleiterin und Kernseminarleiterin in Rheine arbeitete, verabschiedete sich sichtlich gerührt von ihren „tollen“ Kolleginnen und Kollegen. Auch Studien- und Berufswahlkoordinatorin Sabine Adler geht nun in Pension. Zudem verlassen neun weitere (Jung-) Lehrerinnen und Lehrer sowie pädagogische Hilfskräfte die AFG.

Engagement für individuelles Arbeiten

Schulleiter Dr. Torsten Habbel dankte sämtlichen Kolleginnen und Kollegen in einer Abschiedsrede, die er krankheitsbedingt allerdings nicht selbst halten konnte. An seiner Stelle sprach deshalb das Schulleitungsteam, bestehend aus Carsten Nas (stellvertretender Schulleiter), Jeanette Reineke (Abteilungsleitung Oberstufe), Vera Thomas (Abteilungsleitung Klasse 5 bis 7), und Christian Schroll (Abteilungsleitung Klasse 8 bis 10).

Nachdem Markfeldt ihre erste Stelle an der Martin-Luther-King-Schule in Marl angetreten hatte, wechselte sie anschließend an die AFG nach Havixbeck. Hier habe sie unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, lobte der Schulleiter und betonte ihr Engagement in der sogenannten Indi-AG, die individuelles Arbeiten unterstützt. Bedeutsam sei ihr Einsatz auch bei Einstellungsgesprächen und im Zusammenhang mit der Oberstufe gewesen sowie im Austausch mit jüngeren Schülern in der Bücherei.

Berufswahlbörse und Praktika initiiert

Mit Sabine Adler verlasse eine weitere langjährige Lehrerin die Anne-Frank-Gesamtschule. In rund 30 Jahren habe sie die Schule „in verschiedenen Rollen“ geprägt und auf „besondere Weise“ mit aufgebaut. Die meiste Zeit habe sie in der Schulleitung gearbeitet und „von hier aus Impulse gesetzt“. Nach einem begonnenen Pharmaziestudium hatte Adler Theologie, Latein und Chemie studiert, um „unmittelbarer etwas mit Menschen zu tun“. Das sollte ihre Passion werden, so Schroll. Als Abteilungsleiterin der Jahrgänge 8 bis 10 übernahm sie zudem eine leitende Funktion und fokussierte sich schließlich auf die Berufswahlorientierung. „Von Anfang an legte Sabine Adler den Blick auf einzelne Schülerinnen und Schüler und und kümmerte sich vor allem um diejenigen, die eher durch die Netze fallen.“ Viele Jungs seien darunter gewesen, die von den Berufspraktika, die unter ihrer Leitung während der Unterrichtszeit möglich waren, profitierten. Auch die bis heute beliebte Berufswahlbörse habe Adler initiiert.