Drohne fliegt über Havixbeck

„Wir möchten die Bevölkerung, besonders die in der Nachbarschaft des Feuerwehrgerätehauses, informieren, dass wir Übungsflüge mit einer Feuerwehrdrohne durchführen“, erklärt Ingo Spindelndreier, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck.

Trainingsflüge in der Dunkelheit

Im Bereich An der Feuerwache, Schultenkamp, Gennericher Weg, Kleibrink und der oberen Hauptstraße, aber auch an anderen Stellen im Gemeindegebiet wird das Flugobjekt auch in der Dunkelheit gelegentlich zu sehen und zu hören sein. Die Drohne ist durch ein Summen, eine grüne Beleuchtung sowie ein helles Blinklicht wahrzunehmen.

„Diese hochtechnische Drohne ist für die Feuerwehr ein Einsatzgerät mit großem Nutzen und kommt im Einsatzfall der Bevölkerung zugute“, erläutert die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Die Übungsflüge seien unverzichtbar.

Für hoheitliche Aufgaben im Einsatz

Die Einsatzkräfte versuchen jedoch, eine Störung der Anwohner zu vermeiden. So finden die Übungen auch nur in begrenztem zeitlichen Rahmen und zu vertretbaren Uhrzeiten statt. „Die Drohne wird im Rahmen der hoheitlichen Aufgaben von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben eingesetzt. Es ist selbstverständlich sichergestellt, dass keine persönlichen Daten ausspioniert oder Persönlichkeitsrechte verletzt werden“, so die Feuerwehr.

Zu den Hintergründen der Beschaffung durch Spender – die offizielle Übergabe wird coronabedingt bei Gelegenheit nachgeholt – und die Einsatzmöglichkeiten der Drohne will die Feuerwehr noch näher berichten.