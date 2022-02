Ein arbeitsreicher Freitag für die Helfer

Am Freitag verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck insgesamt drei Einsätze: Zuerst mussten die Helfer eine rund 100 Meter lange Kraftstoffspur im Bereich der Schützenstraße und des Bee­kenkamps aufnehmen. Hier waren acht Einsatzkräfte knapp eine Stunde unterwegs. Kurz darauf eilten zehn Kräfte zum Von-Galen-Ring. Dort sollte sich eine hilflose Person in einer verschlossenen Wohnung befinden. Dieser Einsatz, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung, „stellte sich als falscher Alarm in gutem Glauben heraus“.

Um 22.45 Uhr wurden die Einheiten Havixbeck und Hohenholte zu einem Unfall auf die L 874 zwischen Havixbeck und Nottuln gerufen. „Technische Hilfe 3 – Verkehrsunfall, Person eingeklemmt – Pkw vor Baum“ lautete die Meldung der Kreisleitstelle. „Vor Ort stellte Einsatzleiter Christian Menke jedoch eine andere Lage fest“, so der Sprecher der Wehr, Ingo Spindelndreier. Ein Pkw stand parallel zur Leitplanke. Zwischen dieser und dem Auto war der Fahrer bewusstlos eingeklemmt. Umgehend wurde der Wagen verschoben, der Fahrer befreit. Nach sofort durchgeführter Reanimation wurde er in Begleitung des Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Während der medizinischen Notfallmaßnahmen und zur späteren Unfallaufnahme leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle aus. Ebenso wurde die Landstraße komplett gesperrt. Nach knapp drei Stunden war dieser dritte Einsatz beendet.