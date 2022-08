Ein aufregender Tag für 120 Kinder

Einschulung an der Baumberge-Grundschule

Havixbeck

Wer da wohl am aufgeregtesten war? Die stellvertretende Schulleiterin, die erstmals die neuen Erstklässler begrüßte? Eben diese? Oder am Ende sogar die Eltern, die nun ein bisschen die Zügel locker lassen müssen? Schwer zu sagen. Für alle Beteiligten dürfte die Einschulung der 120 i-Männchen an der Baumberge-Grundschule aber ein spannender Tag gewesen sein.

-til-