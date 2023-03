Ein Autofahrer verunglückt tödlich

Im Jahr 2022 sind bei Verkehrsunfällen in der Gemeinde Havixbeck 53 Menschen verunglückt, davon eine Person tödlich. Verstärkt sind Pedelec-Fahrer an Unfällen beteiligt.

Nach einem Rückgang im Pandemiejahr 2021 ist die Zahl der Verkehrsunfälle in der Gemeinde Havixbeck im vergangenen Jahr von 83 auf 96 angestiegen. Dennoch sind dies vier Unfälle weniger als vor der Pandemie; 2019 wurden 100 Unfälle gezählt. Unter den Verunglückten ist ein Toter zu beklagen.

Laut der am Mittwoch von der Kreispolizeibehörde Coesfeld vorgestellten Verkehrsunfallstatistik sind 2022 innerhalb der Gemeinde Havixbeck 53 Menschen verunglückt, zwölf mehr als 2021. Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich Ende Februar 2022 auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln. Der 21-jährige Fahrer aus Nottuln verstarb wenige Stunden nach dem Unfall in einem Krankenhaus.

Weniger Schwerverletzte

Während die Zahl der Schwerverletzten von 14 auf 12 gesunken ist, stieg die Zahl der Leichtverletzten von 27 auf 40 an. Unter den Verunglückten waren sechs Kinder (0-14 Jahre), kein Jugendlicher (15-17 Jahre), elf junge Erwachsene (18-24 Jahre), 24 Erwachsene (25 -64 Jahre) und elf Senioren (65 Jahre und älter).

Die Verkehrsunfälle untergliedert die Kreispolizeibehörde in mehrere Kategorien. In der Summe gab es 41 (2021: 28) Unfälle mit Personenschaden, davon einer (keiner) mit einem Getöteten, elf (acht) mit Schwerverletzten und 29 (20) mit Leichtverletzten. Zu schwerem Sachschaden kam es in sechs (zwei) Fällen. In vier Fällen (drei) hatten die Fahrerin oder der Fahrer Alkohol getrunken. Um fünf auf 45 gesunken ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Flucht.

Zehn Pedelecfahrer verunglückt

Die vermehrte Nutzung von Fahrrädern mit elektrischer Unterstützung bedeutet nach der Statistik auch eine höhere Beteiligung dieser Fahrzeuge am Unfallgeschehen. Eine Entwicklung, die landesweit zu beobachten ist. In Havixbeck sind im vergangenen Jahr 20 Radfahrer verunglückt, sechs mehr als 2021. Darunter waren zehn Pedelecfahrer, drei mehr als 2021. Als Fußgänger sind vier (2021: 0), als motorisierte Zweiradfahrer drei (drei), im Pkw 22 (22), im Bus eine (keine), im Lkw eine (keine) und in sonstigen Fahrzeugen zwei (eine) Person verunglückt.