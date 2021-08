Ein besonderer Tag für die Neuen

Notgedrungen musste alles eine Nummer kleiner ausfallen. Schön war es für die Erst- und Fünfklässler aber sicher trotzdem, wie sie am Donnerstag an der Anne-Frank-Gesamtschule und an der Baumberge-Grundschule begrüßt wurden. Die AFG hatte ihren Empfang auf zwei Standorte aufgeteilt, die Grundschule zwei Termine angeboten. Für die aufgeregten, neuen Mitschüler standen die älteren Spalier.

An der Anne-Frank-Gesamtschule sind am Donnerstag die 174 neuen Fünftklässler und an der Baumberge-Grundschule (Bild) die 90 neuen Erstklässler eingeschult worden. Mit den künftigen Lehrerinnen und -lehrern ging es erstmals in die Klassenräume.

Erster Schultag für 174 neue Fünftklässler an der Anne-Frank-Gesamtschule und 90 neue Erstklässler an der Baumberge-Grundschule: Das muss selbst in Corona-Zeiten noch eine Feier wert sein. Den noch relativ niedrigen Inzidenzwerten sei Dank, klappte das am Donnerstag auch. Notgedrungen war zwar alles eine Nummer kleiner als sonst, aber immer noch in einem schönen Rahmen.