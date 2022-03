Ein bisschen Spaß muss sein

Richtig viel Programm geht zurzeit eben nicht. Den Kurzbesuch in der Kita St. Georg wollten sich die Hohenholter Karnevalisten aber nicht nehmen lassen. Mit dem aktuellen und dem Altprinzenpaar lief die HoKaGe am Montag auf und sorgte bei den gut 20 Kindern für viel Freude.

„Hohenholte helau, Kindergarten St. Georg helau!“ So schallte es am Montagmorgen im Stiftsdorf durch den Innenhof der Kita, und gut 20 Kinder freuten sich sichtlich über den Kurzbesuch der Karnevalisten. Die HoKaGe Hohenholte mit dem Prinzenpaar Andre und Anne Timmermann sowie dem Altprinzenpaar Carsten und Sabrina Achrainer war gekommen, um trotz der nicht gerade schönen Zeiten etwas Karnevalsstimmung zu verbreiten.

„So ein bisschen was muss sein, sonst bekommen wir ja Entzugserscheinungen“, hatte Andreas Overwaul schon beim Betreten der Einrichtung mit einem Augenzwinkern gesagt. In seiner kurzen Ansprache bedauerte der Zeremonienmeister dann auch, dass der Karneval erneut nur in ganz abgespeckter Form stattfinden konnte. Natürlich blieb man auch am Montag auf Abstand. „Hoffentlich geht nächstes Jahr wieder mehr“, so Overwaul.

Was schon jetzt ging, war eine von den Kindern einstudierte Tanz- und Gesangseinlage, die bei den Tollitäten samt Anhang für viel Freude sorgte. Und natürlich hatten die auch ihrerseits etwas vorbereitet: Für die Kinder gab es süße Überraschungen, für die Erzieherinnen einen kleinen Durstlöscher.