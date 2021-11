Gutes tun und dabei auch noch selbst die Chance auf attraktive Gewinne haben – das ist die Idee hinter dem Adventskalender der Bürgerstiftung Havixbeck. Ab dem heutigen Donnerstag steht die diesjährige Ausgabe zum Verkauf.

Verkauf bis zum 23. November

Bis zum 23. November haben Interessierte die Möglichkeit, den Adventskalender für fünf Euro in den Geschäften „Bücher Janning“ und „Der Weingarten“ sowie in den hiesigen Zweigstellen der Volksbank Baumberge und der Sparkasse Westmünsterland zu erwerben. „Er ist die Geschenkidee in der Vorweihnachtszeit für Familie, Freunde, Mitarbeiter und Kunden“, sagt Friedhelm Brockhausen von der Bürgerstiftung. Denn mit einem geringen Einsatz, der zudem noch den Mitbürgern zugute kommt, besteht die Chance auf große Gewinne. Ein echter Gewinn für alle sozusagen.

Täglich bis zu drei Gewinner

Und so funktioniert es: In der Adventszeit werden vom 1. bis zum 24. Dezember täglich bis zu drei Gewinner ausgelost. Die Losnummern befinden sich auf der Vorderseite jedes Kalenders. Jede Nummer kann nur einmal gewinnen. An der Verlosung nehmen nur Kalender teil, die auch verkauft worden sind. Die gezogenen Nummern werden dann täglich in den Westfälischen Nachrichten sowie auf der Web- und Facebook-Seite der Bürgerstiftung veröffentlicht. Die Gewinne können an den Freitagen im Advent auf dem Wochenmarkt von Vertretern der Bürgerstiftung in Empfang genommen werden.

36 Sponsoren leisten Unterstützung

36 Sponsoren aus der örtlichen Geschäftswelt haben sich der Idee verpflichtet gefühlt und trugen mit gleichen Förderbeiträgen wieder dazu bei, dass 41 Gewinne als Einkaufsgutscheine mit einem Wert zwischen 50 und 500 Euro ausgegeben werden können.

Der Verkauf der Adventskalender wird dazu beitragen, dass Motto der Bürgerstiftung mit Leben zu füllen: von Bürgern für Bürger. Denn der Erlös soll wieder bedürftigen Havixbeckern zugute kommen. Weitere Infos im Internet.