Ein Haus für kleine Forscher

Havixbeck

Mit Kindern auf Entdeckungsreise gehen – das ist wohl das Ziel jeder Kita. Die Kindertagesstätte „Im Flothfeld“ ist nun aber als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert worden. Damit werden Einrichtungen herausgehoben, die Mädchen und Jungen in besonderer Weise an die Naturwissenschaften heranführen. In Havixbeck ist es bereits die sechste Auszeichnung dieser Art.

Von Ina Geske