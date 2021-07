Ein kreisrunder Ort der Begegnung

Rund und luftig – so sieht die Agora aus, die nun im Garten der Burg Hülshoff steht und die bei einem Literaturfestival im September als Veranstaltungsort dienen soll. Das Design soll dabei zum Gelingen beitragen. Denn die Künstler werden in der Mitte stehen. Das fördert die Partizipation des Publikums.

Wenn die alten Griechen etwas in großer Runde zu besprechen hatten, dann trafen sie sich in der Agora. In der Antike bezeichnete man so den zen­tralen Platz, an dem Gerichts- und Volksversammlungen abgehalten wurden. Recht gesprochen wird zwar nicht an Burg Hülshoff. Aber das mit den Versammlungen dürfte demnächst klappen.