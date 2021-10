Ein langer Tag nach kurzer Nacht

Für knapp 30 Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerkes (THW) Havixbeck war die Nacht von Freitag auf Samstag recht kurz. Gegen 5 Uhr in der Früh gab es eine Alarmierung der Fachgruppe Ortung und innerhalb kurzer Zeit rückte ein Zugtrupp zum Einsatzort aus. Dieser war unterhalb der noch in völliger Dunkelheit liegenden Leopoldshöhe bei Schapdetten und hier erfuhren die THWler von den Übungsleitern Patrick Cauvet und Gerd Brinkmann sowie Zugführer Benedikt Hülsken, was in den nächsten zwölf Stunden auf sie zukam: Es war eine Großübung unter realen Bedingungen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie