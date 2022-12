Ein letztes Mal zur Nordsee

Noch einmal gemeinsam mit seiner Frau an die Küste zu fahren, das wünschte sich der schwer an Krebs erkrankte Erwin. Mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser konnte eine Fahrt zur Nordsee ermöglicht werden.

Der Wunsch des 70-Jährigen aus Dülmen war es, noch einmal mit seiner Frau an die Küste zu kommen, um das Meer mit eigenen Augen erblicken zu können.

Viele gemeinsame Erinnerungen verbindet das Ehepaar mit der norddeutschen Küstenregion. Erinnerungen, die aus einer unbeschwerten Zeit stammen. Erst Anfang dieses Jahres hat der Dülmener von seinem Krebsleiden erfahren. Nun, so heißt es in einer Pressemitteilung des Malteser Hilfsdienstes, befindet er sich im Endstadium seiner Lungenkrebserkrankung – und es gibt die traurige Gewissheit, dass er bald sterben wird.

Ehrenamtliche fahren todkranke Menschen

Als die Malteser Anfang November vom Palliativnetz im Kreis Coesfeld kontaktiert wurden, habe die Kraft ihres Mannes bereits deutlich abgenommen, erinnert sich seine Frau. „Jeder Tag zählt.“ Die Nordsee hatte für das Ehepaar eine große Bedeutung. Besonders die Urlaube an der See waren unvergessen. Ohne langes Zögern erklärten sich die Havixbecker Malteser Sandra und Markus Möhlenbrock deshalb bereit, die Fahrt mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser zu begleiten. Nach der Abstimmung mit den behandelnden Ärzten konnte die Fahrt am Morgen des 23. November starten.

In Norddeich angekommen, ließ sich das Ehepaar zum Mittag Leckereien aus dem Meer in einem Fischrestaurant schmecken. Währenddessen hatten sich die Havixbecker Malteser erfolgreich nach einem barrierefreien Zugang zum Meer umgeschaut.

Schöner gemeinsamer Tag für ein Ehepaar

Frisch gestärkt vom leckeren Fischgericht, wurde Erwin in seinem Rollstuhl von Markus Möhlenbrock über den Deich zur See geschoben. Am Strand angekommen, verweilte das Ehepaar einige Augenblicke in vertrauter Zweisamkeit – Augenblicke für die Ewigkeit.

Nach der anschließenden Fahrt mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen durch den Hafen von Norddeich wurde die Fahrt nach Greetsiel fortgesetzt. In einem gemütlichen Café genoss das Ehepaar bei Kaffee und Kuchen die gemeinsame Zeit, ehe der Rückweg angetreten wurde.

Die beiden Havixbecker Malteser, die für dieses Projekt ihre Freizeit zur Verfügung stellen, brachten Erwin und seine Frau, die erschöpft und müde, aber überglücklich waren, abends wieder nach Dülmen zurück. „Wir sind dankbar und froh, dass wir diese Herzenswunsch-Fahrt möglich machen konnten“, schreiben die Malteser.

Wer das Angebot wahrnehmen möchte, erreicht die Malteser unter der Rufnummer 08 00/1 40 16 78 oder per Mail an: herzenswunsch.muenster@malteser.org. Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann dies über das Konto der Malteser tun: Malteser Hilfsdienst e.V., Pax-Bank, IBAN DE83 3706 0120 1201 2144 12, Stichwort: „Herzenswunsch“