Ein Paradies für Trödelfans

Kleine und große Trödelfans kamen beim ersten Havixbecker Hausflohmarkt auf ihre Kosten. Rund 170 Stände waren über das gesamte Gemeindegebiet verteilt. In Garageneinfahrten und vor Haustüren wurden die unterschiedlichsten Sachen angeboten.

Erster Hausflohmarkt in Havixbeck

Zu einem Erlebnis für alle Generationen wurde der erste Havixbecker Hausflohmarkt. An rund 170 Ständen, die sich über das gesamte Gemeindegebiet verteilten, konnten Trödelfans fündig werden.

Ein privater Verkaufsstand auf einem Flohmarkt ist oft mit viel Aufwand verbunden. Sachen vom Dachboden oder aus dem Keller holen, sortieren und in Kisten packen, dann zum Flohmarktstandort fahren und alles wieder auspacken, hübsch drapieren, Preise überlegen: Alles will geplant und gemacht sein. Schließlich hofft man auf einen möglichst erfolgreichen Verkaufstag – auch, damit der Abbau weniger aufwendig ausfällt. Die Havixbecker mussten am Samstagmorgen zumindest keine weiten Strecken zurücklegen, um zu ihrem Verkaufsstand zu gelangen. Denn dieser befand sich beim Hausflohmarkt direkt vor der eigenen Tür.