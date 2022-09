Ein sehr erfolgreiches Blind Date

Was sich so alles entwickeln kann, wenn man sich ein Herz fasst. 1952 jedenfalls musste Fritz Kiffmeier seinen Mut zusammennehmen und bei seiner Zukünftigen (und natürlich ihren Eltern) vorsprechen. Nun ist er bereits 65 Jahre mit seiner Maria verheiratet. „Schuld“ ist das Blasorchester.

Bei der Frage müssen sie dann doch schmunzeln. Was das Geheimnis ihrer langen Ehe ist? Da schauen sich die beiden an und wissen es selbst nicht so genau zu sagen. Aber wichtig ist Maria und Fritz Kiffmeier dann doch festzuhalten, dass bei ihnen auch nicht immer alles nur eitel Sonnenschein war. „Wenn in der Zeitung jetzt was anderes stehen würde, würden uns die Kinder noch auslachen“, sagt sie und lacht selbst darüber.