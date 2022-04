Ein „sensationelles“ Ergebnis

Havixbeck

Hochmotiviert waren sie an den Start gegangen und das hat sich offenbar ausgezahlt. Beim Sponsorenlauf der Baumberge-Grundschule für das im Mai geplante Zirkusprojekt sind über 17 000 Euro zusammengekommen. Der Überschuss zusammen mit weiteren Spenden geht nun an die Ukraine-Hilfe. Und die Kinder dürfen sich schon auf ihren Auftritt in der großen Manege freuen.

Von Henning Tillmann