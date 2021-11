Ein Traum wird wahr

Sophie Huysmann und Max Lovricic sind in dieser Session das Havixbecker Kinderprinzenpaar. Auch wenn Corona droht, einige Auftritte sollen die beiden auf jeden Fall bekommen, sagt die KJG. „Und wenn es an der frischen Luft ist.“

Für Sophie Huysmann ist ein Traum wahr geworden – endlich ist sie Karnevalsprinzessin. Und mit Max Lovricic hat sie den passenden tanzbegabten Prinzen an ihrer Seite.

Karneval in Havixbeck kann es ohne ein Kinderprinzenpaar nicht geben. Und so hatte die Katholische Junge Gemeinde (KJG) Havixbeck alle interessierten Mädchen und Jungen, die Prinzessin oder Prinz werden wollten, eingeladen, ins Torhaus am Kirchplatz zu kommen und gemeinsam die fünfte Jahreszeit einzuläuten.

Doch so ein Würdenträger wird man nicht einfach so. Pflichtvoraussetzung war natürlich eine Verkleidung. Außerdem galt es, zum Beispiel einen Tanz oder einen Sketch vorzuführen. Eingeübt wurden die Programme zuvor in den Gruppenstunden.

Neben der Präsentation ihrer Talente vor den Gruppenleitern und den anderen 15 Teilnehmern standen noch Spiele wie Action Memory, Stopptanz, Reise nach Jerusalem und Tanzen zur passenden Karnevalsmusik auf dem Nachmittagsprogramm.

Etliche Aufgaben für die Bewerber

Anschließend durfte endlich gewählt werden. Mit der Mehrheit der Stimmen konnte sich dabei die zehnjährige Sophie Huysmann, die ihre Freizeit nicht nur gerne bei der KJG, sondern auch beim Voltigieren auf dem Rücken der Pferde verbringt, gegen die anderen Mädchen durchsetzen. „Es war schon immer mein Traum Karnevalsprinzessin zu werden“, erzählte die frisch ernannte Hoheit stolz und tritt so in die Fußstapfen ihres Vaters, der bereits 1988 Karnevalsprinz war.

Die Wahl des neuen Karnevalsprinzen war reine Formsache. Max Lovricic, neun Jahre alt, brauchte sich gegen keine Konkurrenz durchsetzen. „Bea hat mich dazu überredet“, gab der junge Fußballer, der in einer Gruppe beim TiFF tanzt, gerne Breakdance macht und sogar Handstand und Radschlag beherrscht, lachend zu.

Vorbereitung auf die Auftritte beginnt

Mit Bea war Bea Wallmeyer gemeint, die gemeinsam mit Lisa Hölscher, Marla Bach und Greta Janning das Kinderprinzenpaar betreut. Die drei üben mindestens einmal die Woche mit ihnen die neuen Tänze und begleiten sie zu ihren Auftritten. „Welche Auftritte es werden, wissen wir noch nicht“, schauen die Leiterinnen ungewiss in die Zukunft. Es solle auf jeden Fall ein Alternativprogramm – eventuell nur draußen an der frischen Luft – auf die Beine gestellt werden, damit das neue Prinzenpaar auch in den Genuss eines richtigen Regentendaseins komme.

Am meisten werde natürlich auf den Karnevalsumzug in Havixbeck hingefiebert, bei dem dann nicht nur das Prinzenpaar, sondern auch die Freundinnen und Freunde aus den Gruppenstunden bei Marla Bach und Greta Janning (Gruppe um Sophie Huysmann) beziehungsweise Max Reimers und Justus Woit (Gruppe um Max Lovricic) auf dem Karnevalswagen mitfahren dürfen.

Bis dahin werden die frisch gekürten Tollitäten fleißig für ihre weiteren Auftritte üben und in ihre neuen Rollen, die aktuell noch etwas fremd sind, hineinwachsen.