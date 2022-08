Ein Turm aus tausend Teilen

Wie viele Stunden er daran herumgebastelt hat, weiß nicht mal Günter Leffers selbst genau zu sagen. Es müssen unzählige gewesen sein. Der Nottulner hat den Tilbecker Wasserturm aus Streichhölzern nachgebaut und sich dabei, so gut es ging, an das Original gehalten. Sogar mit dem Zollstock hat er nachgemessen. Das Modell wird demnächst im Stift ausgestellt.

Der eine Turm ist 35 Meter hoch und unzählige Tonnen schwer. Der andere misst gerade einmal 40 Zentimeter, wiegt so gut wie nichts, wird aber bald einen Ehrenplatz ganz in der Nähe bekommen. Der Nottulner Günter Leffers hat den Tilbecker Wasserturm aus tausenden Streichhölzern nachgebaut und das Modell nun dem Stift geschenkt. Voraussichtlich wird es in naher Zukunft im Café ein paar Meter weiter ausgestellt sein.