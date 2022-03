Einander stärken und unterstützen

Wer bist du, wer willst du sein? Welchen Sinn siehst du in deinem Dasein? Und wie stellst du dir deine Zukunft vor? Die „Tage religiöser Orientierung“ auf der Borkener Wasserburg Gemen bieten Zehntklässlern vor allem eins: Zeit zum Nachdenken, die im fordernden Schulalltag oft fehlt.

In Kooperation mit dem Bistum Münster ging es für Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) in dieser freiwilligen, dreitägigen Veranstaltung vor allem um Selbstfindung und Selbstreflexion, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Unter der Leitung von zwei Studierenden, die als Teamer für das Bistum Münster arbeiten, kamen 30 Jugendliche des 10. Jahrgangs miteinander ins Gespräch. In Teams galt es Aufgaben zu lösen, die freie Zeit war mit Sportspielen und kleinen Ausflügen in die Umgebung ausgefüllt.

Projekt in Kooperation mit dem Bistum Münster

Im Zentrum stand die Gemeinschaft, etwa wenn es darum ging, die Stärken des anderen zu erfassen, sich gegenseitig zu stützen und aufzubauen. „Das war so ähnlich wie eine warme Dusche“, erzählen die Jugendlichen. „Etwa wenn jedem ein Zettel auf den Rücken geklebt wurde und alle etwas Nettes darauf schrieben.“

Inhaltliche Schwerpunkte hatten die Jugendlichen im Vorfeld selbst gewählt. Die begleitenden Religionslehrerinnen, Sabine Adler und Magdolna Böckenfeld, betreuten die Jugendliche in deren freier Zeit, bei der Arbeit in den Kurseinheiten waren sie allerdings nicht dabei. „Die Schülerinnen und Schüler erfahren hier eine vertrauensvolle Atmosphäre der Verschwiegenheit“, erklärt Adler, die das Motto der Jugendburg unterstützt: Was auf den Tagen religiöser Orientierung diskutiert wird, bleibt in der Burg.

„Was diskutiert wird, bleibt in der Burg“

Auch Klassenlehrerin Böckenfeld schätzt das Angebot der Jugendburg: „Die Klassengemeinschaft hat diese Auszeit sehr gestärkt.“ In der Corona-Zeit hätten die Jugendlichen auf vieles verzichten müssen, „dieser Ausflug hat allen gut getan.“

„Für uns war das wie eine allerletzte Klassenfahrt”, bestätigen die 16-Jährigen. Von der stärkenden Gemeinschaft können die meisten wohl auch in Zukunft profitieren. Gut Dreiviertel der Klasse wird nach einem Wechsel in die Oberstufe auf der AFG bleiben.