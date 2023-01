Eine Hymne für den Frieden

Olaf Waldeck ist Trompeter. Und er ist oft in Dänemark. Dort wird ihm seit ein paar Jahren eine besondere Ehre zu teil. Er spielt als seines Wissens einziger Deutscher bei den Feierlichkeiten zum Tag der Befreiung bei einem Konzert mit. Es findet in einer Bunkeranlage statt.

In diesen Tagen, wenn er über den Krieg in der Ukraine liest, denkt Olaf Waldeck immer mal wieder darüber nach, was so ein bewaffneter Konflikt eigentlich bedeutet. Und immer wieder denkt er dann auch an einen Ort in Dänemark, den er schon oft besucht hat: das Bunkermuseum Hanstholm.