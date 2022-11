Eine Reise in die 1920er-Jahre

Die 1920er-Jahre brachte das Ensemble „Zeitgeisty“ seinem Publikum in Havixbeck näher. Musik und Texte bekannter Autoren aus der Dekade boten Literaturwissenschaftler, Schauspieler und Musiker dar.

Durch die Zeit 100 Jahre zurückreisen: Diesen Anspruch hatte die Gruppe „Zeitgeisty“ aus Bielefeld, die jetzt auf Einladung des Vereins Kulturgut Havixbeck im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule gastierte. In seinem Programm präsentierte das neunköpfige Ensemble um Oliver Pawlak die bewegte Zeit der 1920er-Jahre anhand von Livemusik und literarischen Textstellen aus Werken bekannter Autoren der Dekade.

Literaturwissenschaftler, Schauspieler und Musiker

Im leichten Plauderton erläuterte Oliver Pawlak auf unterhaltsame Weise den kulturhistorischen Kontext, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Kulturgut. Musikalisch begleitet wurde das Programm von der Gruppe „Jumbo and the Elephantz“. Nach anspruchsvollen und abwechslungsreichen 180 Minuten wurde das Ensemble, welches aus Literaturwissenschaftlern, Schauspielern und Musikern besteht, mit viel Applaus vom Publikum belohnt.