Einer, der immer dran bleibt

Der langjährige Vorsitzende des „Havixbecker Modells“, Hermann Roters, ist am Freitag im Rahmen einer Feierstunde verabschiedet worden. Wegbegleiter und Vertreter aus Politik und evangelischer Gemeinde bereiteten ihm einen großen Bahnhof.

Hermann Roters (Mitte) war eine prägende Figur des „Havixbecker Modells“. Der langjährige Vorsitzende wurde nun im Rahmen einer Feierstunde im Café Arte im Sandsteinmuseum von Weggefährten und Mitgliedern verabschiedet – so auch von Pastor Dr. Oliver Kösters (links).

Wenn so viele Menschen traurig sind, dass man aufhört, kann man eigentlich nicht viel falsch gemacht haben. Hermann Roters gehört anscheinend in diese Kategorie. Denn zur feierlichen Verabschiedung des langjährigen Vorsitzenden des „Havixbecker Modells“ herrschte nicht nur ein großer Bahnhof an Mitgliedern, Weggefährten und Vertretern aus Politik und Evangelischer Gemeinde im Café Arte. Roters durfte sich auch sehr viele warme Worte über seine Person und sein Wirken anhören.