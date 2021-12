Einfach an die Straße legen

Die DLRG holt am 8. Januar wieder die ausgemusterten Weihnachtsbäume in Havixbeck und Hohenholte ab. Wegen der Pandemie gelten dabei dieses Mal andere Regeln als gewöhnlich.

Liegen die abgeschmückten Weihnachtsbäume am Samstag, den 8. Januar 2022, gut sichtbar am Straßenrand, können die Helferinnen und Helfer der DLRG Ortsgruppe Havixbeck e. V. diese einsammeln und der Verwertung zuführen.

Kaum sind die Weihnachtsfeiertage vorbei, fragen sich die ersten Bürgerinnen und Bürger, wie und wo sie ihren Weihnachtsbaum entsorgen können. Spätestens nach „Heilige Drei Könige“ schmücken viele ab. Und dann ist die DLRG-Ortsgruppe Havixbeck zur Stelle: Wie gewohnt werden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer durch die Straßen von Havixbeck und Hohenholte fahren und die ausgemusterten Bäume einsammeln.

In diesem Jahr findet die Aktion am 8. Januar (Samstag) statt. Unterstützt wird die DLRG von der Zimmerei Thier sowie den Garten- und Landschaftsbauunternehmen Arndt, Daldrup und Dirks, die wieder ihre Fahrzeuge zur Verfügung stellen.

Bäume sollen abgeschmückt am Straßenrand bereitliegen

„Wir bitten darum, dass die Weihnachtsbäume vollständig abgeschmückt und gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden“, appelliert Malte Bertelmann, Vorsitzender der Jugendgruppe der DLRG-Ortsgruppe an alle Bürgerinnen und Bürger. „Nur dann können sie unkompliziert eingesammelt werden.“ Denn auch dieses Mal werde zum Schutz der Bevölkerung und der eigenen Mitglieder nur mit einem Minimum an Ehrenamtlichen gearbeitet.

Keine Spendensammlung an der Haustür

So werden wieder nicht – wie üblich – die Jüngeren des Vereins von Tür zu Tür ziehen und Spenden sammeln. Mit denen werden die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, das Trainingsmaterial sowie die Aktionen der Jugendgruppe wie das Pfingstlager finanziert. „Dennoch hoffen wir, dass die Menschen uns ihre Unterstützung zeigen und zukommen lassen werden“, hofft Bertelmann, denn ohne die Spenden aus der Bevölkerung könne die Arbeit der DLRG-Jugend nicht in ihrem üblichen Rahmen durchgeführt werden.

Wer die Jugendarbeit unterstützen möchte, darf sie mit dem Betreff „DLRG Jugend“ an das Spendenkonto der DLRG-Ortsgruppe Havixbeck e. V. bei der Volksbank Baumberge (IBAN: DE38 4006 9408 0407 4752 03) überweisen. Weiter werden bei den meisten örtlichen Bäckereien Spendendosen aufgestellt, sodass auch auf diesem Weg die Möglichkeit besteht, einen Obolus zu entrichten.

„Die Spenden sollten nicht an die Tannenbäume gehängt werden, denn dann besteht die Gefahr, dass sie nicht ihrem rechtmäßigen Zweck zugeführt werden können“, teilt Malte Bertelmann mit. Sollten noch weitere Fragen bestehen, stehe er unter der Rufnummer 0 15 73/5 66 92 09 für Auskünfte zur Verfügung.