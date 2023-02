Einfach gnadenlos witzig

Über die Pause zwischendurch dürfte sich das Publikum gefreut haben. Denn die brachte wenigstens mal eine kurze Entlastung für die vom Lachen strapazierten Bauchmuskeln. Kabarettist Jürgen Becker war bei seinem erneuten Besuch in Havixbeck wieder in Hochform. Natürlich bekam auch die Politik dabei ordentlich ihr Fett weg.

Es war noch weit vor Mitternacht am Freitagabend im Forum der AFG. Dennoch gab es schon reichlich spitze Spitzen. Und zwar vom Meister der Spitzen himself, Jürgen Becker. Mit ihm war es den Veranstaltern gelungen, nach Wilfried Schmickler im vergangenen November, einen weiteren, inzwischen ehemaligen, Protagonisten der beliebten WDR-Kabarettsendung „Mitternachtsspitzen“ in die Baumberge zu holen. Oder, wie Schulleiter Dr. Torsten Habbel es zur Begrüßung formulierte: „Heute kommt ein Ur-Kölner in die Karnevalshochburg Havixbeck.“