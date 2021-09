Einmalige Chance für Havixbeck

Havixbeck

Technologieunternehmen und Start-ups in Havixbeck – das könnte bald Realität werden. Das Unternehmerpaar Afra und Robert Holtstiege will eine Millionensumme investieren in ein Konzept, das es schon im Technologiepark Münster erfolgreich betreibt. Die Politik reagiert begeistert.

Von Henning Tillmann