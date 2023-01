Einnahmen aus der Hundesteuer steigen

Die Einnahmen aus der Hundesteuer entwickeln sich erfreulich für die Kommunen. Das belegt eine Statistik des Landesbetriebs Information und Technik NRW in seiner Funktion als statistisches Landesamt. Demnach verzeichnet die Gemeinde Havixbeck ein Steueraufkommen von 86 157 Euro für den Zeitraum Januar bis September 2022.

Gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2021 bedeutet das einen Anstieg von 1931 Euro, gegenüber 2020 sogar einen Anstieg von 4303 Euro. Die zuständige Sachbearbeiterin in der Gemeindeverwaltung, Annette Jauch, würde dieser Entwicklung allerdings nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Denn gestiegen seien die Steuersätze nicht.

Zahl der Hunde nahezu unverändert

Auch in der Zahl neu angemeldeter Hunde gäbe es keine besondere Veränderung festzustellen. Im Januar 2021 waren in Havixbeck 1000 Hunde angemeldet. Für den Januar 2022 sind 1010 Hunde verzeichnet. Gegen Ende des Jahres sank die Zahl sogar auf 990. Schwankungen in diesem Bereich seien aber völlig normal, so die Sachbearbeiterin.

Der Steuersatz hängt von Anzahl und Rasse der angemeldeten Hunde ab. Aktuell zahlen Hundehalterinnen und Hundehalter jährlich 84 Euro für einen Hund. Bei zwei Hunden steigt der Satz auf 96 Euro und bei drei oder mehreren Hunden auf 108 Euro pro Tier. Für Hunderassen, die als gefährlich eingestuft werden – insbesondere American Stafford Terrier, Pitbull Terrier, Stafford Bullterrier und Bullterrier – liegt der Steuersatz bei 480 Euro bei einem und 576 Euro bei mehreren Hunden pro Tier.

Für Tiere, die dem Schutz „hilfloser“ Personen (bedingt durch Blindheit, Taubheit oder Inhaber eines Schwerbehindertenausweises mit den Kennzeichen B, BL, aG oder H) dienen oder als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde genutzt werden, hingegen zahlen die Halterinnen und Halter in Havixbeck keine Steuer.