Einstimmige Entscheidung für den ersten Abschnitt

Über fast alles musste schon gar nicht mehr geredet werden. Der öffentliche Teil der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses war deshalb in Rekordzeit beendet. Auch beim Thema Bürgerradweg gibt es nun eine einhellige Empfehlung an den Rat.

Bürgerradweg an der L 874

An der L 874 gibt es schon fast grünes Licht für einen Bürgerradweg. Der Haupt- und

So schnell konnte man gar nicht gucken, wie der Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstagabend mit dem öffentlichen Teil der Sitzung durch war. Nicht mal eine halbe Stunde dauerte es von dessen Eröffnung bis zur Schließung – inklusive Geburtstagsständchen für zwei der Ratsfrauen, die (nein, nicht älter, sondern) um ein Jahr erfahrener geworden waren. Davor und danach hatten sich die Politikerinnen und Politiker aber noch in nicht öffentlicher Sitzung beraten.