Elisabeth Stüper bleibt an Spitze

Die Senioren-Union Havixbeck will sich nicht damit zufrieden geben, dass das Haus Sudhues aus Kostengründen nicht barrierefrei erschlossen werden soll. Die Gemeindeverwaltung hatte – wie berichtet – festgestellt, dass die Umsetzung des von der Senioren-Union beantragten Vorhabens sehr aufwendig und mit Kosten im sechsstelligen Bereich verbunden wäre. Darüber diskutierten die Mitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung.

Dazu begrüßte die Vorsitzende der Seniorenunion, Elisabeth Stüper, zahlreiche Mitglieder und freute sich insbesondere auch über die Teilnahme der CDU-Vorstandsmitglieder Gisela Weitkamp und Christian Albrecht.

Diskussion über Ausschüsse und Rat

In einem nach eineinhalbjähriger Corona-Pandemie ausführlichen Jahresbericht hielten die Mitglieder eine Rückschau auf die Aktivitäten der Senioren-Union wie auch auf die Anträge an die Gemeinde. Neben dem zur Barrierefreiheit im Haus Sudhues gab es noch drei weitere, die in der nächsten Zeit in Angriff genommen werden sollen, wie die Senioren-Union in einer Pressemitteilung berichtet. Dabei gehe es um Unebenheiten auf dem Friedhof, eine bessere Mobilität für Nutzer von Rollatoren und Rollstühlen im Bereich von der Sparkasse bis zum ehemaligen Möbelhaus Frede und den Bürgerradweg von Klute bis Wildermann.

Den Wahlkampf 2020 habe die Senioren-Union sehr unterstützt, ebenso unter anderem die Fahrten nach Dülmen zum Impfzentrum für Senioren, die ansonsten keine Möglichkeit hatten, dorthin zu gelangen, heißt es weiter. Eine lebhafte und konstruktive Diskussion habe sich mit den beiden anwesenden Vorstandsmitgliedern zum Bericht über die Ausschüsse und den Rat entwickelt.

Mitglieder wählen Vorstand

Reibungslos verliefen die Wahlen: Elisabeth Stüper wurde ohne Gegenstimme wiedergewählt. Der langjährige stellvertretende Vorsitzende Werner Ossig stellte sich aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl. Zur neuen Stellvertreterin wählten die Mitglieder Monika Sauer. Als Schriftführer wurde Ulrich Hollender wiedergewählt. Beisitzer wurden Gisela Plate und Helga Pöller.

Seit Juni hat die Senioren-Union wieder die Möglichkeit, Veranstaltungen durchzuführen, beispielsweise den offenen Stammtisch, den Grillnachmittag und einen Halbtagesausflug zum Flugplatz Borkenberge. Der nächste Stammtisch ist am 27. September um 17 Uhr im Gasthof und Hotel Kemper mit einem Filmvortrag von Peter Hässike über Havixbeck geplant. Danach soll Werner Ossig als stellvertretender Vorsitzender verabschiedet werden.