Eltern haben die Wahl

Anmeldungen in den Kitas starten

Havixbeck

Die Anmeldungen in den Kindertageseinrichtungen starten. Ab sofort können Eltern, die einen Platz für ihr Kind zum 1. August 2023 in Anspruch nehmen möchten, einen Besichtigungstermin in den Einrichtungen vereinbaren, heißt es deren gemeinsamer Presseerklärung. Demnach sollen auch diejenigen ihr Kind bereits jetzt anmelden, die erst im Laufe des Kindergartenjahres 2023/2024 einen Platz benötigen.