Eltern können Mais nicht bezahlen

Ungenutzt blieb einige Zeit die Schulküche in Kambi ya Chokaa in der Massaisteppe, die mit maßgeblicher Beteiligung der Tansania-Hilfe errichtet worden war. Wegen immens steigender Mais-Preise konnten die Eltern das Geld für die Mittagsverpflegung nicht mehr aufbringen. Deshalb schickte die Tansania-Hilfe aus Hohenholte und Havixbeck jetzt Geld in das ostafrikanische Land.

Tansania-Hilfe unterstützt Schulküche in der Massaisteppe

Eine bedrückende Nachricht aus der Massaisteppe schreckte die Mitglieder der Tansania-Hilfe der Pfarrgemeinde St. Dionysius jetzt auf. Die Schulküche in Kambi ya Chokaa, die mit wesentlicher Beteiligung der Tansania-Hilfe in den Jahren 2019/2020 errichtet worden ist, wurde bei einem aktuellen Besuch des Kontaktmannes vom Aktionskreis Ostafrika (AKO) nicht genutzt, da der Mais für die Schulspeisung von den Eltern schlicht nicht mehr bezahlt werden konnte.

Ukraine-Krieg und Trockenheit lassen Preise steigen

Diese Informationen erreichten die Gruppe aus dem ostafrikanischen Land: „Ugali ist ein zäh gekochter Brei aus Maismehl. Für die meisten Menschen in Tansania ist er tagaus, tagein die Hauptnahrung. Anfang 2022 hat ein Sack Mais 30 000 Tansanische Schilling (Tshs) gekostet, das sind etwa 12,42 Euro. Im November 2022 sind 135 000 Tshs, mithin 55,90 Euro, dafür fällig. Putins Krieg gegen die Ukraine schlägt auch 8000 Kilometer weiter in Tansania voll durch, aber auch die Trockenheit in der Massai-Steppe trägt zu steigenden Maispreisen bei.“

Die Kinder aus dem St.-George-Kindergarten in Singa Juu schickten Weihnachts- und Neujahrsgrüße an ihren Partnerkindergarten in Hohenholte.Die Kinder aus dem St.-George-Kindergarten Foto: Tansania-Hilfe

Um den Schülern trotzdem ein Mittagessen zu ermöglichen, hat die Tansania-Hilfe kurzfristig Geld zum Kauf von Mais nach Tansania gesandt. Die dortige Schulleiterin Praxeda und die Schüler hätten dafür ein herzliches „Asante Sana“ („Vielen Dank“) letztendlich an alle Spender nach Havixbeck und Hohenholte gesandt, berichtet die Tansania-Hilfe in einem Pressetext.

Weihnachtsgrüße aus dem St.-George-Kindergarten

Die Kinder des St.-George-Kindergartens in Singa Juu bastelten passend zu Weihnachten etwas für die Mädchen und Jungen in ihrem Partnerkindergarten, der Kita St. Georg in Hohenholte, und schickten Grüße.

Da das momentane Abflauen der Corona-Pandemie es wieder möglich macht, ist ein Besuch von Mitgliedern der Tansania-Hilfe vor Ort im Frühjahr des kommenden Jahres geplant. Aktuell wurde die Finanzierung des Neubaus der Küche der Schule in Uchau übernommen. Die notwendigen Unterlagen und Genehmigungen hat Hilda Kimat, die einheimische Managerin, schon besorgt. Die Projektgenehmigung des zuständigen District Engineers liegt vor.

Neues Projekt in Uchau

„Dieses Projekt ist für uns passend, da der finanzielle Rahmen passt, wir schon Erfahrung bei Schulküchen haben und weil Uchau nicht so weit von Kibosho, unserem Basislager, entfernt ist“, erläutert Hendrik Tigger von der Tansania-Hilfe. Uchau liege wie Kibosho am Südhang des Kilimanjaro, allerdings etwas weiter westlich. Auch die anderen Bauten dieser Schule werden renoviert, wobei hier der AKO die Finanzierung übernehmen wird.

Dank der Spenden der Tansania-Hilfe konnte in Kambi ya Chokaa Mais gekauft werden. Foto: Tansania-Hilfe

Wegen der Wechselkursschwankungen und der ständig steigenden Preise sei es eine Herausforderung für die Tansania-Hilfe, das Geld ihrer Spender in diesem Projekt budgetgenau einzusetzen. Die Gruppe bedankt sich bei allen Spendern, die im vergangenen Jahr ihre Arbeit unterstützt hat.