Eltern und Kita-Teams beklagen Engpässe

Der Personalmangel in den Kitas und die Betreuungssituation in der Offenen Ganztagsgrundschule waren Themen der Gespräche, die Vertreter des Gemeindeelternrates mit Müttern und Vätern auf dem Markt führten. Gefordert werden „kluge Konzepte“, die Eltern ebenso wie Erzieherinnen und Erzieher entlasten.

„Wie sieht für dich ein familienfreundliches Havixbeck aus?“ – Mit dieser Frage hat der Gemeindeelternrat die Chance genutzt, sich zur Marktzeit mit einer Adventsaktion vorzustellen. Wichtige Themen waren der Personalmangel in den Kitas und die Betreuungssituation in der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS). Zeitgleich konnten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern im „LadenLokal“ Tannenbaumschmuck basteln und bemalen.

Personalnot in den Kindertageseinrichtungen

Jana Holthaus und Florian Vollmer vertreten für den Gemeindeelternrat die Stimmen der Familien im Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport und sammelten die Anliegen vor Ort. Und so wurden am Stand familienpolitische Themen eingebracht. Im Vordergrund standen die Personalengpässe in den Kitas in Havixbeck und Hohenholte, so der Gemeindeelternrat in einer Pressemitteilung.

Ein weiteres Anliegen war die Betreuungssituation in der Offenen Ganztagsschule. Derzeit kann man die Kinder an zwei festen Tagen in der Woche auf Antrag abmelden. Die anderen Tage müssen die Kinder verpflichtend bis mindestens 15 Uhr die OGS besuchen. Dies führe bei den Eltern, denen eine werktägliche Betreuung bis 14 Uhr ausreiche, zu Unmut. Kinder müssten länger in der OGS bleiben als nötig. Die Flexibilität fehle. Der Gemeindeelternrat nimmt diese Anliegen mit und wird versuchen, die Thematik in der Politik anzubringen, heißt es im Pressetext weiter.

Notbetreuung dauert lange an

Eine große Problematik seien weiterhin langandauernde Notbetreuungen in den Havixbecker und Hohenholter Kindertagesstätten. Eine Kita beispielsweise öffne seit Monaten erst um 7.30 Uhr statt zuvor 7 Uhr, da das Personal knapp sei. Eltern, die auf die Öffnungszeiten angewiesen seien, müssten „jonglieren“. Zudem schließe die Kita seit Wochen um 14.30 Uhr anstelle vorher um 16.30 Uhr. Danach erfolge eine Notbetreuung für Eltern, die einen Nachweis für die Berufstätigkeit zu diesen Tageszeiten erbringen. Außerdem wurden zwei Gruppen zusammengelegt.

„Seit Wochen befinden sich nun 30 Kinder in einer Gruppe. Nach 14.30 Uhr findet lediglich eine Notbetreuung statt für Eltern, die nachweislich beide an den Tagen arbeiten müssen. Die Situation stellt eine Belastung für Erzieherinnen, Erzieher, Eltern und Kinder gleichermaßen dar“, erläutert der Gemeindeelternrat in seiner Mitteilung weiter.

Andere Kitas forderten die Eltern regelmäßig per E-Mail auf, die Kinder nur bei notwendigen Betreuungssituationen in die Kita zu bringen. Eltern gingen mit einem schlechten Gewissen zur Kita, die Krankheitsstände würden immer höher in den Einrichtungen, Erzieherinnen, Erzieher und Eltern seinen am Limit.

Jugendamtselternrat wird beteiligt

„Es müssen kluge Konzepte her, wie dem Personalmangel entgegengewirkt werden kann und wie Erzieherinnen, Erzieher und Eltern entlastet werden können“, so der Gemeindeelternrat. „Der Jugendamtselternbeirat des Kreises Coesfeld ist mit dieser Problematik jüngstens an den Kreisausschuss herangetreten, um ein Ohr für die Notstände zu bekommen.“

Neben den Gesprächen mit Eltern wurde im „LadenLokal“ fleißig gebastelt. Es wurden Sterne und Häuser aus Eisstielen kreiert und Holzanhänger bemalt.