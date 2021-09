Endlich wieder ein echtes Treffen

Am Montagabend hat die Leiterrunde der Messdienerinnen und Messdiener Havixbeck und Hohenholte hinter dem Torhaus am Kirchplatz ihr neues Leitungsteam gewählt. Zum ersten Mal waren auch Pastor Marc Heilenkötter und Pastoralreferentin Maren Allendorf aus dem neu formierten Seelsorgeteam der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg bei der Leiterrunde dabei und stellten sich vor.

Die Messdienergemeinschaft nahm sie freundlich in Empfang und freute sich über den Besuch. Außerdem waren viele neue, junge Gesichter in der Leiterrunde, da aufgrund der Corona-Situation die Treffen in den vergangenen Monaten nicht häufig stattfinden konnten.

Umfangreiche Wahlen durchgeführt

Genau wie im vergangenen Jahr wurden die Wahlen auch diesmal wieder online durchgeführt. Mit einem schnellen Klick auf dem Handy konnte gewählt werden. Eine Verbesserung, „da sich die Wahl in den Vorjahren häufig in die Länge zog“, wie die Messdienergemeinschaft in einer Pressemittelung schreibt.

In den Vorstand wurden Johanna Pape und Alina Rose wiedergewählt, sodass beide ihr Amt fortführen. Im Pfarreirat wird Sarah Lülf die Messdienerinnen und Messdiener repräsentieren, die Hohenholter Anliegen werden dagegen von Lina Meinert vertreten. Die Kasse übernimmt Max Pape, der zunächst noch von der vorherigen Kassenwartin Jane Saalfeld unterstützt wird. Lea Botzenhardt und Nica Schillings führen Protokoll bei den Leiterrunden, und Lenn Fehmer erstellt den Dienplan zusammen mit Lea Kleine Vorholt. Als Webmaster wurde Moritz Hafkemeyer wiedergewählt, der zusammen mit Moritz Dirks für die Internetpräsenz der Messdienergemeinschaft zuständig ist. Florian Höfener ist Sportwart und setzt sich zudem für den Austausch mit der KJG Havixbeck ein. Die Pressearbeit übernimmt Luisa Reintges.

Unterstützung bekommen die Messdienerinnen und Messdiener Havixbeck und Hohenholte weiterhin von Pater Erasmus, der auch bei den Treffen des Leitungsteams immer dabei ist.

Die Lagerleitung wurde am selben Abend gewählt wie das neue Leitungsteam. Im kommenden Jahr organisieren demnach Sophia Kisters und Johannes Thier ein zweites Mal das Lager und werden dabei unterstützt von Sarah Lülf und Dana Kauler, heißt es abschließend.