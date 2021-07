Endlich wieder Strom

Fünf Elektriker aus Havixbeck, Olfen und Coesfeld machten sich gemeinsam auf den Weg, um ehrenamtlich Menschen in den von der Hochwasserkatastrophe besonders stark betroffenen Gebieten zu helfen. In Swisttal-Heimerzheim und Odendorf sorgten sie dafür, dass Haushalte und Kirchen wieder an das Stromnetz angeschlossen werden konnten. Auch ein improvisierter Waschsalon wurde eingerichtet.

Bei ihrem Einsatz in Swisttal-Heimerzheim richteten die Elektriker aus dem Kreis Coesfeld unter anderem einen improvisierten Waschsalon in einer Schule ein.

„Menschen haben ihre Heimat verloren, Häuser sind in sich zusammengeklappt. Das ist bedrückend. Und doch muss man professionell seine Arbeit machen“, fasst Elektrotechnikermeister Ansgar Philippskötter das am Wochenende in Swisttal-Heimerzheim Erlebte zusammen. Der Havixbecker hatte sich mit Berufskollegen aus Olfen und Coesfeld auf den Weg in die Voreifel gemacht, um den Menschen in dem von der Hochwasserkatastrophe besonders stark betroffenen Ort ehrenamtlich zu helfen.