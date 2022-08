Endspurt bei der Verkehrswende

Die Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes ist kurz vor der Ziellinie. Anknüpfend an den Mobilitätscheck im Frühsommer, an dem – trotz Regenwetters – viele Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben, gibt es nun am Dienstag (30. August) von 18.15 bis 20 Uhr nochmals die Gelegenheit, sich in die Diskussion einzubringen. Das schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Für die Frage, wie sich die Mobilität in Havixbeck zukünftig gestaltet, seien nicht nur Verkehrszählungen wichtig, sondern zähle vor allem das Meinungsbild der Bürgerschaft, heißt es weiter. „Es ist uns ein großes Anliegen, die Wünsche und Hinweise der Havixbecker Bürgerinnen und Bürger so umfangreich wie möglich zu kennen und in dem Mobilitätskonzept aufzugreifen“, betont Bürgermeister Jörn Möltgen. „Am Ende sollen Maßnahmen und zielführende Ansätze entwickelt werden, die eine Verbesserung der Mobilität für die Bürgerschaft bedeuten.“

Plakatwände zeigen bisherige Ergebnisse

Die Gemeindeverwaltung und das Planungsbüro Planersocietät aus Dortmund freuen sich daher auf zahlreiche Teilnehmende und eine rege Beteiligung an der Diskussion, die im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule stattfindet. Bereits ab 17.45 Uhr besteht dort die Möglichkeit, sich an Plakatwänden über die Untersuchungsergebnisse zu den verschiedenen Mobilitätsformen zu informieren und sich darüber auszutauschen.

Nach einer kurzen Einführung durch die Gemeinde und die Planersocietät wird ein Rückblick auf den Erarbeitungs- und Beteiligungsprozess gegeben, ehe die Ergebnisse aus der Stärken- und Schwächenanalyse sowie die ersten Handlungsansätze vorgestellt werden. Im Anschluss besteht für die Teilnehmenden an verschiedenen Thementischen die Möglichkeit zur Diskussion über die Maßnahmen, die zur Verkehrswende beitragen können, erläutert die Verwaltung.

Input wird in Analysebericht eingearbeitet

Im Nachgang wird die Planersocietät den Input aus dem Bürgerforum mitnehmen und in einen Analysebericht einarbeiten. Dieser beinhaltet neben den Ergebnissen aus der verkehrsplanerischen Analyse und der Bürgerbeteiligung eine Stärken-Schwächen-Analyse sowie Maßnahmenvorschläge für Verwaltung und Kommunalpolitik. Schwerpunktmäßig wird überprüft, wie Einfluss auf die Verkehrsströme im Dorfkern zugunsten der Verkehrssicherheit genommen werden kann, aber auch, wie die Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Radverkehrs gesteigert werden kann, heißt es weiter.