Energiesparen in Zeiten der Krise

Auf jeden Topf passt ein Deckel, sagen Mütter und Väter ihren Singlekindern. Auf jeden Topf gehört ein Deckel, sagen dagegen Energiesparexperten. Denn beim Kochen sorgt der dafür, dass Wasser und Speisen effizient – also energiesparend – erhitzt werden. Klingt banal und weiß eigentlich jeder? Mag sein. „Aber zugegebenermaßen vergesse ich den Deckel selbst oft, auch wenn ich das eigentlich weiß“, sagt Lisa Witthake. Und wie ihr dürfte es vielen gehen.

Bewusstsein für Energiesparen schärfen

Das Bewusstsein für solche simplen Energiespartricks zu schärfen und vielleicht auch noch den einen oder anderen unter die Leute zu bringen, den bisher noch niemand kannte, ist das Ziel eines Impulsvortrages, zu dem die Gemeinde am 2. November (Mittwoch) einlädt.

Dieser Vortrag ist der Auftakt für eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die das Klimaschutzkonzept der Gemeinde auch für die Bürgerinnen und Bürger erfahrbar machen sollen. Organisiert werden die Abende von Lisa Witthake und Rense Jongsma, die in der Verwaltung für das Thema Klimaschutz zuständig sind. Rund alle ein bis zwei Monate wird es eine Veranstaltung geben – „mit einem ganz bunten Spektrum“, wie Witthake sagt.

Bürger können auch im Kleinen etwas bewirken

Der Impulsvortrag, mit dem es nun los geht, ist gerade in der jetzigen Zeit besonders aktuell. Das Thema passt wie der Deckel auf den Topf. „Es geht darum, wie die Bürgerinnen und Bürger auch im Kleinen etwas bewirken können“, sagt Witthake. „Es wird Tipps aus allen Bereichen geben, die möglichst einfach umsetzbar sind und keine großen Investitionen erfordern“, ergänzt Rense Jongsma. Denn Maßnahmen schnell und kostengünstig umzusetzen, sei „das Gebot der Stunde“.

Vom effizienten Lüftungsverhalten über das energiesparende Erzeugen von heißem Wasser bis hin zur Identifizierung der „Stromfresser“ im eigenen Haushalt werden deshalb vielseitige Tipps gegeben, wie im eigenen Haushalt im Alltag Energie eingespart werden kann.

Tipps vom Stromspar-Check-Experten

Als Gastreferent wurde Christian Kurz vom Caritasverband für den Kreis Coesfeld eingeladen. Er ist Leiter des Projektes „Stromspar-Check für den Kreis Coesfeld“ und wird verborgene Energiesparpotenziale im Haushalt aufzeigen und verdeutlichen, mit welchen Veränderungen ohne große Investitionen dazu beigetragen werden kann, möglichst viel Energie beim Heizen und bei der Stromnutzung zu sparen und damit das Klima sowie den Geldbeutel zu schonen und der Energiekrise solidarisch zu begegnen.

Der „Stromspar-Check“ ist ein Kooperationsprojekt des Caritasverbandes und der Kirchengemeinde St. Felizitas Lüdinghausen und berät seit vielen Jahren Haushalte mit geringem Einkommen zu Themen der Strom-, Gas- und Wassereinsparung. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz im Kreis Coesfeld, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde.

Der Impulsvortrag mit anschließender Diskussion wird am 2. November (Mittwoch) um 18.30 Uhr im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule stattfinden. Wer nicht persönlich vorbeikommen kann oder will, wird auch digital teilnehmen können. Ein entsprechender Link wird nach der Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung versandt.

Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per Mail bei Lisa Witthake, Rufnummer 0 25 07/33-14 9, und Rense Jongsma, Rufnummer 0 25 07/33-14 8. Beide sind auch per Mail an klimaschutz@gemeinde.havixbeck.de erreichbar. Bei der Anmeldung sollte mit angegeben werden, ob die Teilnahme in Präsenz oder digital geplant ist.