Ensemble jetzt mit neuer Technik ausgestattet

Das ist, was Orchester und Chöre in der Zeit der sozialen Distanz brauchen, um weiterarbeiten zu können: Das Blasorchester hat neue Technik anschaffen können, mit der Hybridproben möglich sind.

Die neue Technik macht es möglich: Dirigent Dirk Annema übt mit einigen Musikerinnen und Musikern in Präsenz, andere sind online dazugeschaltet.

Die coronabedingten Beschränkungen erschwerten die Proben- und Auftrittsmöglichkeiten für Laienorchester in der zurückliegenden Zeit enorm, fordern aber auch zum Umdenken und zu neuen Ideen heraus. Mit einer Investition in digitale Technik ermöglicht das Blasorchester Havixbeck eine neue Form der Probenarbeit, die sogenannte Hybridprobe: Während sich Teile des Orchesters mit dem Dirigenten treffen und musizieren, soll es weiteren Mitgliedern möglich sein, sich zuzuschalten und von zu Hause aus an der Probe teilzunehmen.

Um diese Idee umzusetzen, bewarb sich das Orchester beim Projekt „Impuls“ des Bundesmusikverbands Chor und Orchester. Durch eine großzügige Förderung von 4000 Euro konnte das Orchester neues Equipment anschaffen, mit dem diese innovative und digitale Probenarbeit umgesetzt wird.

Förderung durch Bundesmusikverband

Natürlich nicht ganz ohne Aufwand: Mikros müssen richtig eingestellt, der Dirigent an den Bildschirmen zu Hause gut zu sehen und zu hören sein. Ein besonderer Dank des Blasorchesters gilt hier Alexander Kappes, selbst Klarinettist im Orchester, der sich um das passende Equipment kümmerte, für Aufbau der Technik, Soundcheck und das Zuschalten der Interessierten sorgt.

Genutzt wurde das Angebot bereits von mehreren Mitgliedern, die von guten Erfahrungen berichten konnten, heißt es in einer Pressemitteilung des Orchesters. Mitschnitt und Übertragung funktionierten einwandfrei, sodass das Proben von zu Hause aus tatsächlich möglich wurde. Die neue technische Ausstattung kann auch für das Streamen von Konzerten, das Mitschneiden einzelner Passagen oder für ganze Aufnahmen genutzt werden. Auch wenn aktuelle, strenge Kontaktbeschränkungen das gemeinsame Musizieren wieder erschweren, blickt das Blasorchester nach vorn und freut sich auf die Nutzung der innovativen technischen Möglichkeiten.