Entscheidung Ende November?

Billerbeck/Havixbeck

Nach der Havixbecker Politik hat nun auch der Billerbecker Schulausschuss die gemeinsame Stellungnahme beider Kommunen zur geplanten Gesamtschule in Roxel abgesegnet. Auch in Billerbeck wird betont, wie wichtig die Schüler aus Münsters Westen für die Einrichtung mit den zwei Standorten sei. Die Bezirksregierung will womöglich bis Ende November eine Entscheidung treffen, heißt es nun.

Von Stephanie Sieme