Entstehungsbrand am Mähdrescher

Zu einem Entstehungsbrand an einem Mähdrescher rückte die Freiwillige Feuerwehr mit den Einheiten Havixbeck und Hohenholte am Mittwoch mit 25 Einsatzkräften aus. „Um 12.40 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort ,Feuer 3 – brennt landwirtschaftliches Fahrzeug‘ in die Bauerschaft Poppenbeck alarmiert“, teilte der Sprecher der Feuerwehr, Ingo Spindelndreier, mit. Mittels eines Löschangriffs konnte der Entstehungsbrand bekämpft werden. Nach gut 60 Minuten war der Einsatz beendet und die Helfer rückten ein. Durch das rasche und zielgerichtete Eingreifen konnte eine Brandausbreitung verhindert werden, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Zum Eigenschutz war auch ein Rettungswagen vor Ort.