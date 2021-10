Erlös übertrifft alle Erwartungen

Soundchäck-Team übergibt fast 13 000 Euro an Familienbüro, THW und Mühlenhof

Ein Großevent in Zeiten von Corona zu organisieren – lohnt das überhaupt angesichts der vielen Unwägbarkeiten? Dazu die vielen Pandemieregeln, die es zu beachten gilt. Und nicht zuletzt die Frage: Kommen die Leute auch? Diese und viele andere Fragen waren dem Soundchäck-Team monatelang durch den Kopf gegangen. Jetzt dürften die Verantwortlichen froh sein, es durchgezogen zu haben. Denn durch die am 25. September veranstaltete „Italienische Nacht“ im münsterschen Mühlenhof ist wieder eine enorme Summe zusammengekommen: Genau 12 599 Euro spendete das Soundchäck-Team nun an das Familienbüro, den Mühlenhof und das THW.